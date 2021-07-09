ЦИК выявил недостатки в документах 49 кандидатов в Думу от "Гражданской платформы" и РПСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Центризбирком обнаружил недостатки в документах, поданных партией "Гражданская платформа" и Российской партией свободы и справедливости (РПСС) для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Согласно постановлениям, принятым на заседании комиссии в пятницу, всего ЦИК выявил нарушения в документах 17 кандидатов от "Гражданской платформы" и 32 кандидатов от РПСС. В частности, кандидатами не были представлены сведения по зарубежному недвижимому имуществу и расходам супруга или супруги, неправильно представлены ИНН, адрес или справка с места работы. Также у некоторых кандидатов в заявлении не указан статус в партии и нет подписи.

В ЦИК отметили, что "Гражданская платформа" должна представить в комиссию недостающие сведения до 18:00 мск 11 июля, а РПСС - до 18:00 мск 12 июля.

Согласно календарному плану ЦИК партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в окружные комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.