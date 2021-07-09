Захарова: "русское досье" стало стабильным компонентом внутриполитической жизни США

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "русское досье" стало стабильным компонентом внутренней политики Соединенных Штатов. Так дипломат прокомментировала ситуацию вокруг американского ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона.

В конце июня Карлсон заявил, что "информатор в правительстве США" сообщил ему и его команде, что Агентство национальной безопасности (АНБ) имеет доступ к их переписке по электронной почте и "планирует с помощью ее утечки закрыть" телепрограмму "Сегодня вечером с Такером Карлсоном". АНБ затем заявило, что эти обвинения не соответствуют действительности, поскольку "Карлсон никогда не был объектом наблюдения со стороны агентства".

"История не стоила бы и внимания, если бы не тот факт, что к этому грязному американскому белью опять зачем-то подкинули тезис о "русской угрозе". Якобы этот самый Такер Карлсон хотел взять интервью у президента России и поэтому попал под наблюдение спецслужб (которые, как мы помним, в его видении хотят закрыть его передачу). По мнению журналиста, у АНБ были планы выставить его "рупором Кремля" и "агентом российской пропаганды", - написала Захарова в пятницу в Telegram-канале. - "Русское досье" стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО".

Телепрограмма "Сегодня вечером с Такером Карлсоном" признавалась самой популярной новостной передачей по кабельному телевидению в США, а также установила мировой рекорд по аудитории среди программ кабельного телевидения этой тематики. Телеведущий придерживается консервативных взглядов и является значимой фигурой для сторонников Республиканской партии. По сообщению журнала National Interest, Карлсон считается одним из возможных кандидатов в президенты от республиканцев на выборах в 2024 году.