ЦИК нашел недочеты в документах кандидатов в Думу от "Коммунистов России" и "Новых людей"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Центризбирком России обнаружил недостатки в документах, поданных партиями "Коммунисты России" и "Новые люди" для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам к предстоящим выборам депутатов Госдумы.

Согласно постановлениям, принятым на заседании комиссии в воскресенье, всего у ЦИК есть замечания к документам четырех кандидатов от "Коммунистов России" по одномандатным округам и более 100 кандидатов от "Новых людей" по федеральному списку и одномандатным округам.

В частности, кандидаты не представили сведения по зарубежному недвижимому имуществу и расходам супруга или супруги, неправильно указали ИНН или адрес. Также у некоторых кандидатов в заявлении не указан статус в партии и нет подписи.

Как отметил член ЦИК Евгений Шевченко, "Новые люди" представили федеральный список, в который вошли имена 239 человек, недостатки выявлены по 87 кандидатам. По его словам, подавляющее большинство замечаний носит технический характер, эти недостатки устранимы.

В ЦИК отметили, что "Коммунисты России" и "Новые люди" должны представить в комиссию недостающие сведения до вечера 13 июля.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

В соответствии с календарным планом Центризбиркома партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у комиссии есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.