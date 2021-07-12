Арестованный глава Аксайского района Ростовской области сложил полномочия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Глава Аксайского района Виталий Борзенко, находящийся под арестом и подозреваемый в ряде преступлений, ушел в отставку по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации в понедельник.

"[Борзенко] ушел по собственному желанию", - сообщили в администрации.

Как уточнили в администрации, исполняющим обязанности главы района останется его заместитель Константин Доморовский.

В апреле 2021 года суд арестовал главу Аксайского района Виталия Борзенко на два месяца, с ним также были арестованы шесть коммерсантов. Как сообщал источник, чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Борзенко возглавлял Аксайский район с 1994 года.