Врио замгубернатора Владимирской области назначили Германа Елянюшкина

ТАСС, 12 июля. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назначил временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Германа Елянюшкина, он будет курировать сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в понедельник.

Сипягин 8 июля подписал указ об увольнении своего заместителя Романа Годунина, который представил подложные документы при поступлении на госслужбу. Он курировал сферы строительства, ЖКХ, дорожного и лесного хозяйства, природопользования, а также госрегулирование цен и тарифов. Годунин является фигурантом уголовного дела, связанного с проведением торгов на право строительства автодороги "Рпенский проезд" во Владимире стоимостью более 2 млрд рублей. В отношении бывшего чиновника проводится служебная проверка.

"Указом главы региона временно исполняющим обязанности заместителя губернатора назначен Герман Елянюшкин - на срок до согласования назначения на должность в порядке, установленном законом Владимирской области, но не превышающий срока полномочий губернатора Владимира Сипягина", - говорится в сообщении.

Елянюшкин окончил Санкт-Петербургскую Высшую пожарно-техническую школу МВД РФ и Санкт-Петербургский университет МВД России. Он работал на руководящих и государственных должностях во Владикавказе, Санкт-Петербурге, Москве, в Тюменской, Псковской и Московской областях.

"В последние годы трудовая деятельность Германа Елянюшкина была тесно связана с развитием строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства - именно эти направления ему предстоит курировать и во Владимирской области", - уточняет пресс-служба.