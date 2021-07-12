ЦИК нашел недочеты в документах кандидатов в Думу от "Зеленой альтернативы" и Партии роста

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Центризбирком России обнаружил недостатки в документах, поданных партией "Зеленая альтернатива" и Партией роста для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам к предстоящим выборам депутатов Госдумы.

Согласно постановлениям, принятым на заседании комиссии в понедельник, всего у ЦИК есть замечания к документам шести кандидатов от "Зеленой альтернативы" и 76 кандидатов от Партии роста. При этом у 55 кандидатов от Партии роста недостатки носят технический характер и могут быть устранены.

В частности, кандидаты не представили сведения по зарубежному недвижимому имуществу и расходам несовершеннолетних детей, неправильно указали сведения об образовании, не предоставили копии ряда документов. Также у некоторых кандидатов в заявлении отсутствует подпись.

В ЦИК отметили, что "Зеленая альтернатива" и Партия роста должны представить в комиссию недостающие сведения не позднее 14 июля.

Согласно календарному плану ЦИК партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у комиссии есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.