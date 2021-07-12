Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником генсека ООН урегулирование в Ливии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил со спецпосланником генсека ООН по Ливии Яном Кубишем реализацию дорожной карты по урегулированию в Ливии.

"В ходе обстоятельной беседы был обсужден комплекс вопросов, связанных с продвижением одобренной Форумом ливийского политического диалога дорожной карты урегулирования в Ливии, включая подготовку к проведению 24 декабря этого года всеобщих выборов в этой стране", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

В дипведомстве также отметили, что с российской стороны была подтверждена неизменная позиция о необходимости обеспечения общеливийского консенсуса по ключевым вопросам национальной повестки дня на принципах приверженности единству, территориальной целостности и суверенитету Ливии. "В этом контексте была выражена поддержка роли ООН по содействию достижению этих целей в соответствии с решениями мирового сообщества, в том числе резолюциями Совета Безопасности ООН", - добавили в министерстве.