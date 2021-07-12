"Единая Россия" утвердила список кандидатов на выборы в Думу Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" на конференции в понедельник утвердило список кандидатов для выдвижения на выборы депутатов Думы Ставрополья. В список из 73 кандидатов вошли лидеры предварительного голосования, сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения.

"Принято решение о выдвижении краевого списка кандидатов <...> по единому избирательному округу в количестве 48 человек. Также были утверждены кандидаты по 25 одномандатным избирательным округам (один кандидат на один избирательный округ). Все выдвинутые кандидаты являются победителями предварительного голосования партии", - говорится в сообщении.

На конференции был дан старт сбору наказов и предложений жителей края, которые лягут в основу региональной предвыборной программы партии. Утвердить программу регионального отделения планируется в конце августа 2021 года.

По данным краевого избиркома, ранее региональные конференции по утверждению списков кандидатов провели семь партий. На утро понедельника в избирательную комиссию для выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам документы представило региональное отделение партии ЛДПР (24 кандидата). Документы в порядке самовыдвижения представили четыре человека.

В Ставропольском крае 19 сентября предстоит избрать 50 депутатов краевой думы, из них 25 - по одномандатным избирательным округам, еще 25 - по партийным спискам.