Мишустин 13 июля посетит Тверь, где ознакомится с промышленностью региона

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник совершит рабочую поездку в Тверь. Как сообщила пресс-служба кабмина, председатель правительства сосредоточит свое внимание на объектах промышленности региона.

"13 июля в Твери Михаил Мишустин посетит Тверской вагоностроительный завод и промышленный технопарк", - говорится в сообщении пресс-службы. В графике поездки также запланирована встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр транспорта Виталий Савельев и министр финансов Антон Силуанов.

О заводе

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) - это крупнейший российский производитель электропоездов и единственное в России предприятие по производству одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги.

Производственные мощности завода дают возможность одновременно вести работы по изготовлению нескольких моделей одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов: купейных спальных и с креслами для сидения, вагонов открытого типа - с креслами для сидения и плацкартных, а также кузовов вагонов метро, трамваев, различных типов багажных вагонов, вагонов специального назначения и электропоездов нового поколения.

В 2018 году ТВЗ реализовал проект по созданию новейших электропоездов "Иволга" для Московских центральных диаметров (МЦД). Развитие этой платформы продолжается и в 2021 году с учетом опыта работы МЦД появилась полностью российская разработка - вагон "Иволга 3.0".

В октябре 2020 года был также презентован концепт нового плацкартного вагона с просторными полками - его пространство увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 см, а длина - на 73 см. Спальные места за счет использования такого габарита увеличились на 10%, а места для багажа на 14%.

Предприятие обслуживает не только интересы российских потребителей, но и поставляет свою продукцию на экспорт. География зарубежных поставок продукции ТВЗ включает Белоруссию, Египет, Казахстан, Латвию, Литву, Монголию. Поезда, сформированные из вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, курсируют по международным маршрутам до Хельсинки, Ниццы, Софии, Белграда, Варшавы и других городов Европы. Крупнейший экспортный проект ТВЗ - контракт на поставку 1 300 пассажирских вагонов локомотивной тяги для нужд Египетских национальных железных дорог пяти различных моделей общей стоимостью более миллиарда евро. Кроме того, как сообщал в апреле глава РЖД Олег Белозеров, Франция может приобрести российские поезда для восстановления ночных маршрутов.