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Акции протеста на Кубе

Рябков: Россия поддерживает усилия властей Кубы по урегулированию ситуации в стране

Подчеркнута недопустимость вмешательства извне и иных деструктивных действий, которые чреваты дестабилизацией на Кубе, отметили в МИД России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия солидарна с руководством и народом Кубы, поддерживает все усилия, направленные на нормализацию обстановки в этой стране. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с послом Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендией Пеньей.

"С российской стороны заявлено о солидарности с руководством и народом Кубы, всемерной поддержке усилий по скорейшему возвращению ситуации в нормальное русло, - говорится в сообщении МИД РФ. - Выражена обоюдная уверенность в скорейшей нормализации обстановки. Подчеркнута недопустимость вмешательства извне и иных деструктивных действий, которые чреваты дестабилизацией на Кубе".

Как добавили в дипведомстве, посол прокомментировал меры по обеспечению порядка со стороны кубинского правительства. Также на встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

Теги
КубаРоссияРябков, Сергей АлексеевичАкции протеста на Кубе
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