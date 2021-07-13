Рябков: Россия поддерживает усилия властей Кубы по урегулированию ситуации в стране

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия солидарна с руководством и народом Кубы, поддерживает все усилия, направленные на нормализацию обстановки в этой стране. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с послом Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендией Пеньей.

"С российской стороны заявлено о солидарности с руководством и народом Кубы, всемерной поддержке усилий по скорейшему возвращению ситуации в нормальное русло, - говорится в сообщении МИД РФ. - Выражена обоюдная уверенность в скорейшей нормализации обстановки. Подчеркнута недопустимость вмешательства извне и иных деструктивных действий, которые чреваты дестабилизацией на Кубе".

Как добавили в дипведомстве, посол прокомментировал меры по обеспечению порядка со стороны кубинского правительства. Также на встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.