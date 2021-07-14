Захарова: Лондон законопроектом о полиции сознательно идет на сужение прав манифестантов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Размытые формулировки законопроекта "О полиции, преступности, приговорах и судах", который обсуждается в парламенте Великобритании, свидетельствуют о чрезвычайно низком уровне правовой культуры парламентариев или о сознательном стремлении властей существенно ограничить права протестующих. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что на днях Лондон провел обзор прав человека в мире и выпустил очередной доклад "на фоне многотысячных акций протеста" в самой Британии в связи с новым законопроектом "О полиции, преступности, приговорах и судах".

"Если закон вступит в силу, полномочия британских полицейских будут значительно, да что уж там, неадекватно расширены. В частности, полиция сможет перейти к активным действиям, если сочтет, что превышен "допустимый уровень шума", отметила дипломат. - Настолько размытые формулировки свидетельствуют об одном из двух: либо о чрезвычайно низком уровне правовой культуры британских парламентариев, поскольку в законах нельзя прописывать таких широких понятий, тем более в ограничительных актах, либо же о сознательном стремлении властей существенно ограничить права протестующих".

Захарова подчеркнула, что "закон - строго репрессивный и направлен в первую очередь на ограничение прав граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения". В этой связи, по словам дипломата, хэштег #KilltheBill "стал не менее популярным, чем фильм Тарантино". "Сложно поверить, но даже в Amnesty International высказались критически в отношении новеллы. Преданные англосаксам правозащитники и те не смогли удержаться, продолжила она. - Раскритиковал закон спецдокладчик ООН по вопросам прав человека и окружающей среды Дэвид Бойд. Он заявил, что законопроект "сузит пространство гражданственности". Мягко, аккуратно, элегантно, но все же критически".

Как отметила представитель МИД, оппозиция в самой Англии "вообще считает, что история с биллем зашла слишком далеко". "Лейбористка Сара Джонс прямо заявила, что суть протестов - быть шумными, ограничение этого права делает собрания бессмысленными. Ну а что? Как говорится, "давайте негромко, давайте вполголоса", - продолжила Захарова.

Дипломат обратила внимание, что, несмотря на "тысячные акции протеста по всей стране", заявления оппозиции, критику международных правозащитников и отрицательное заключение экспертов ООН, "на прошлой неделе акт был принят нижней палатой британского парламента без поправок".