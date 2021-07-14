ЦИК заверил списки кандидатов РПСС для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам Российской партии свободы и справедливости (РПСС) для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 246 человек, выдвинутый политической партией "Российская партия свободы и справедливости", - говорится в постановлении комиссии.

Другим постановлением ЦИК заверил список одномандатников от партии по 99 округам.

Центризбирком постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный счет для формирования избирательного фонда. Также были зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.

РПСС 8 июля подала в ЦИК документы, необходимые для заверения списков кандидатов. По итогам съезда партии 3 июля в общефедеральную часть списка вошли лидер партии, журналист Максим Шевченко, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Иван Засурский, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат заксобрания Хабаровска Максим Кукушкин, политолог Руслан Курбанов, историк Дамир Исхаков, общественный деятель Иван Шамаев, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, правозащитник Олег Мельников.

Согласно календарному плану ЦИК партии должны были до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

О выборах

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.