ЦИК принял рекомендации по голосованию на думских выборах за рубежом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Центризбирком России утвердил рекомендации по голосованию на предстоящих выборах депутатов Госдумы за рубежом. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК в среду.

"У нас за рубежом проживают миллионы граждан. В рамках данного постановления предлагается принять принципиальную позицию по созданию условий, чтобы максимальное число российских граждан, проживающих или оказавшихся за рубежом в дни голосования, смогло реализовать свое избирательное право", - сказал член ЦИК Павел Андреев.

По его словам, в отличие от других стран, которые организуют выборы для граждан за рубежом, "голосование для россиян будет иметь заявительный характер: граждане РФ смогут прийти на участок с паспортом и проголосовать". Он уточнил, что для этого не требуется заранее подавать заявление о намерении проголосовать или регистрироваться при диппредставительствах.

Он добавил, что участковые комиссии за рубежом должны оценить свои возможности и принять решение о проведении трехдневного голосования не позднее 10 сентября. Кроме того, наблюдателей в рамках общественного контроля на таких участках может назначать только Общественная палата РФ.

Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, комиссия исходит из презумпции доверия к избирателям, однако ЦИК подготовил "кое-какие сюрпризы для тех провокаторов, которые вдруг решат еще раз проверить систему на прочность и попытаются проголосовать не один раз". "Заверяю вас, что, помимо административной и даже уголовной ответственности, доска позора им будет гарантирована", - подчеркнула она.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.