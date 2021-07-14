Памфилова сообщила о старте обучения членов территориальных избиркомов перед выборами

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в среду начинается этап обучения членов территориальных избирательных комиссией перед выборами в сентябре.

"Сегодня мы начинаем очередной этап полномасштабного обучения. Хочу напомнить, что в июне мы отработали полностью обучающий курс для членов окружных избирательных комиссий, в августе предстоит обучение участковых комиссий, а сейчас наше внимание будет сосредоточено на членах территориальных избиркомов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, в период пандемии ЦИК сделал акцент на дистанционном обучении. "У членов избиркомов, в первую очередь субъектов, на чьи плечи ляжет обучение нижестоящих комиссий, есть весь инструментарий для организации очень качественной работы", - отметила глава ЦИК.

Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.