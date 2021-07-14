Россияне из ЛНР смогут проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Современные технологии позволят жителям Луганской народной республики (ЛНР), получившим гражданство РФ, дистанционно проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Об этом заявил главы ЛНР Леонид Пасечник в заключительной речи на Форуме граждан России.

"С уверенностью могу сказать, что современные технологии позволят всем российским гражданам, проживающим в ЛНР, принять участие в этих выборах путем дистанционного электронного голосования, не покидая место своего постоянного проживания", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

По его словам, жителям ЛНР, получившим гражданство РФ, небезразлична судьба государства, и они обратились с просьбой принять участие в выборах. В этой связи Пасечник пообещал оказать содействие в организации участия жителей ЛНР в голосовании на выборах депутатов Госдумы. "Считаю необходимым оказать всяческое содействие российским гражданам, проживающим на территории республики, с целью создания комфортных условий для участия в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в сентябре 2021 года", - отметил он.

Форум граждан России открылся в среду в Луганске. В мероприятии принимали участие представители Донбасса, России, Южной Осетии и Абхазии. В ходе работы политические лидеры, общественные деятели и ученые обсудили вопросы защиты и реализации прав сограждан, усиление международного сотрудничества и интеграционных процессов. В заключительной речи глава ЛНР отметил, что форум объединил истинных граждан, патриотов России. "Совсем неважно, что гражданство этой страны мы приобрели не с рождения, а два года назад, а кто-то и совсем недавно. Выступления экспертов еще раз подтвердили - мы на правильном пути. Мы приняли верное решение: твердо и уверенно движемся в сторону интеграции с Россией. В том числе и в ее правовое пространство", - подытожил Пасечник.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта. По информации первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, на сегодняшний день гражданство России в упрощенном порядке получили более 600 тыс. жителей республик Донбасса.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщал, что жители Донбасса, получивших гражданство РФ, имеют право участвовать в выборах. Как отмечали в ЦИК, на территории Ростовской области организуются специальные участки для жителей Донбасса, кроме того, прорабатывается вопрос организации голосования на территории в ДНР и ЛНР.