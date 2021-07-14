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Захарова: попытки ФРГ оправдать проект доклада ОЗХО по Навальному шиты белыми нитками

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль ранее выступил с утверждением, что временные несостыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Попытки Германии оправдать временные несостыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу о мнимом отравлении Алексея Навального шиты белыми нитками. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России - потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия", - отметила дипломат.

Ранее на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль выступил с утверждением, что временные несостыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, во второй редакции она была исправлена.

10 июля Захарова заявила, что доклад ОЗХО обнаружил фатальные несостыковки для версии об отравлении Навального, которые техсекретариат не смог объяснить российской стороне. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. Дипломат обратила внимание на то, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно.

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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