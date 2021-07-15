Министр экологии Якутии подал документы на участие в довыборах в региональный парламент

ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев подал документы для участия в дополнительных выборах депутатов парламента региона. Об этом сообщает в четверг Центризбирком Якутии в своем Telegram-канале.

"Кандидат Афанасьев Сахамин Миланович 15 июля сдал документы для выдвижения в Колымо-Индигирскую окружную избирательную комиссию по дополнительным выборам народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Афанасьева выдвинул Якутское региональное отделение партии "Единая Россия" по Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу №34. С 2014 года по настоящее время он является министром экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.