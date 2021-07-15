Граждане РФ, проживающие в Донбассе, смогут проголосовать на выборах в Госдуму

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Об этом в четверг заявил глава ДНР Денис Пушилин, выступая на форуме "Россия - Донбасс: единство приоритетов", передает корреспондент ТАСС.

"В республиках живут миллионы людей, которые с 2014 года отстаивают русский мир и свое право быть русскими. В сентябре нам всем предстоит отдать свой голос на выборах депутатов Государственной думы. Граждане Российской Федерации, проживающие в республиках Донбасса, смогут проголосовать очно на избирательных пунктах в Ростовской области, кроме того, тем, кто зарегистрирован на портале государственных услуг, предоставлена возможность участия в дистанционном электронном голосовании", - сказал Пушилин.

Форум "Россия - Донбасс: единство приоритетов" открылся в четверг в Донецке. В ходе работы участники намерены обсудить усилия Москвы по защите русскоязычных граждан за пределами РФ, интеграционные процессы Донбасса с Россией, а также достижения российского государства в ключевых сферах жизни общества. В форуме задействованы около 800 участников, среди них представители руководства ДНР и ЛНР, партии "Единая Россия", делегаты из Абхазии. Форум организован общественной организацией "Русский центр" при поддержке всероссийской политической партии "Единая Россия".

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта. По информации первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, на сегодняшний день гражданство России в упрощенном порядке получили более 600 тыс. жителей республик Донбасса.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщал, что жители Донбасса, получившие гражданство РФ, имеют право участвовать в выборах. Как отмечали в ЦИК, на территории Ростовской области организуются специальные участки для жителей Донбасса, кроме того, прорабатывается вопрос организации голосования на территории ДНР и ЛНР.