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Единый день голосования

ЦИК заверил списки кандидатов "Новых людей" для участия в выборах в Госдуму

Центризбирком также разрешил партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам партии "Новые люди" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 212 человек, выдвинутый политической партией "Новые люди", - говорится в постановлении комиссии.

Другим постановлением ЦИК заверил список одномандатников от партии по 195 округам.

Центризбирком постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Также были зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.

"Новые люди" 9 июля подали в ЦИК документы, необходимые для заверения списков кандидатов. По итогам съезда партии 4 июля в общефедеральную часть списка вошли лидер организации Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Список партии разбит на 37 региональных групп.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны были до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

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РоссияЕдиный день голосования
Единый день голосования
ЦИК заверил список одномандатников "Коммунистов России" для участия в выборах в Думу
В список вошли 204 человека
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