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Единый день голосования

Спикер парламента Чечни возглавил список ЕР на выборах в заксобрание региона

В список вошли 62 человека

ГРОЗНЫЙ, 15 июля. /ТАСС/. Действующий председатель парламента Чечни Магомед Даудов возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" в депутаты законодательного собрания региона V созыва, в который всего вошли 62 человека. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"В ходе тайного голосования единогласно приняты списки кандидатов в депутаты парламента ЧР из 62 человек и Грозненской городской думы из 33 человек. В них вошли лидеры предварительного голосования, которое партия провела в мае текущего года", - сказали в пресс-службе, добавив, что список в парламент возглавил Магомед Даудов.

Список кандидатов в Грозненскую городскую думу IV созыва возглавил глава города Грозный Заур Хизриев.

В единый день голосования, 19 сентября, в Чечне состоятся выборы трех уровней - федерального, регионального и муниципального. Всего запланировано проведение 193 избирательных кампаний. На предстоящих выборах в республике будут задействованы 20 территориальных и 490 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января 2021 года численность избирателей Чеченской Республики составляет 751 769 человек.

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РоссияЕдиный день голосованияЧечня
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