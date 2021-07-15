Володин предложил членам Европарламента вместо критики РФ оценить выборы в США

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг в ответ на доклад комитета Европарламента по иностранным делам о выборах в РФ предложил евродепутатам обратить внимание на выборы в США.

"Европейским коллегам стоило бы обратить внимание на выборы в США - "образце" демократии. Их избирательная система архаична, неподконтрольна обществу. Института международных наблюдателей за выборами нет", - написал Володин в своем телеграм-канале. Он, в частности, напомнил, что примененная в США веерная "рассылка бюллетеней избирателям по почте была неконтролируема". "Были ли требования от Европарламента не признавать эти выборы?" - продолжил он.

Председатель Госдумы заявил, что вместо этого "Европарламент многие годы тиражирует резолюции о непризнании результатов выборов в странах, выбравших свой путь развития". Так, в 2019 году Хуан Гуайдо был провозглашен законным и.о. президента Венесуэлы, а в 2020 году европарламентарии не признали победу Александра Лукашенко в Белоруссии.

По словам спикера, предложение комитета Европарламента заранее подготовиться к непризнанию итогов предстоящих выборов в Госдуму - "не что иное, как очередной план остановить развитие России".

"До выборов в Государственную думу еще два месяца, а они за наших граждан уже все решили", - заметил политик, добавив, что Запад много лет "работает по одному и тому же шаблону откровенного вмешательства" во внутренние дела РФ.

Володин также обратил внимание на то, что в докладе комитета Европарламента утверждается, что необходимо активизировать работу с партнерами по усилению "демократических импульсов в России". "Все эти "импульсы" нам тоже хорошо известны. Под ними подразумевается спонсирование иноагентов. Поддержка лояльных им политиков", - указал он.

Ответ на вмешательство

"Мы понимаем и говорили не раз, что вмешиваться в предстоящие выборы в Госдуму будут. Но чтобы вот так, за несколько месяцев говорить об их непризнании, если не смогут продвинуть во власть себе угодных - тех, кто будет обслуживать их интересы, - что-то новое", - написал Володин. Он назвал это "состоянием истерики" и применением двойных стандартов.

"Из чего можно сделать вывод: чем успешнее мы - тем больше давление. Сильная и самостоятельная Россия не нравится и не нужна. А нам - необходима!" - заключил Володин, заверив, что на все попытки вмешательства в выборы "у России ответ один", и важно, чтобы "они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с нашим национальным законодательством".