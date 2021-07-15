Замглавы МИД России обсудил с послом Иордании ситуацию в Сирии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Иордании в Москве Халед Шавабке обсудили в четверг ситуацию в Сирии и вопросы палестино-израильского урегулирования.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам российско-иорданского взаимодействия в ООН и на других международных площадках по региональным и глобальным проблемам, включая ситуацию в Сирии и проблематику палестино-израильского урегулирования", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также затронули некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских связей.

Встреча прошла по просьбе иорданского дипломата.