Эксперты: партийный список единороссов может получить более 30% голосов на выборах в Думу

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Федеральный избирательный список партии "Единая Россия" на предстоящих выборах может получить 31% голосов избирателей, такой прогноз сделали эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) на основе данных опросов фонда "Общественного мнение".

"Центр политической конъюнктуры продолжает серию еженедельных выпусков, посвященных анализу рейтингов партий и формированию на их основе прогноза относительно того, сколько мандатов та или иная партия может получить по федеральному округу (225 из 450 мандатов) на предстоящих выборах", - отмечается в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ЦПК. По оценкам экспертов, "Единая Россия" может рассчитывать на 31% голосов избирателей, КПРФ - на 11%, ЛДПР - на 10%, а "Справедливая Россия - За правду" - на 6%.

"Рейтинг "Единой России" растет вторую неделю подряд, за прошедшие семь дней он увеличился на 1%, рейтинги КПРФ и ЛДПР на этой неделе не изменились, "Справедливой России - За правду" потеряла 1 процентный пункт", - отмечается в сообщении.

По прогнозам экспертов, в будущей Госдуме "Единая Россия" может получить по спискам 120 мандатов, КПРФ - 43, ЛДПР - 39, а "Справедливая Россия - За правду" - 23.

В сообщении указывается, что опрос, который учитывали авторы прогноза, проходил с 9 по 11 июля с участием 3 тыс. жителей. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.