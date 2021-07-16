Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к протестам в ЮАР

ТАШКЕНТ, 16 июля. /ТАСС/. Россия никоим образом не причастна к каким-либо протестным акциям как в ЮАР, так и в любой другой стране. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", отвечая на вопрос ТАСС.

"Я сразу скажу, что мы не имеем никакого отношения к провоцированию каких-либо процессов, тем более насильственных протестов, ни в ЮАР, ни в любой другой стране мира", - сказал он.

С минувшей пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства Джейкоба Зумы начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно переросли в крупные беспорядки. С субботы грабежи распространились на провинцию Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория. В остальных частях страны все это время сохранялось спокойствие.

В ходе беспорядков, согласно предоставленным в четверг правительством ЮАР данным, погибли 117 человек, арестованы 2 213 человек. С минувшей среды в двух указанных провинциях начался процесс стабилизации, когда полиции и армии в целом удалось взять ситуацию под свой контроль.