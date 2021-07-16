Россия рассчитывает на скорое формирование дееспособного кабинета министров в Ливане

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в телефонном разговоре с назначенным премьер-министром Ливана Саадом Харири сообщил, что Москва с сожалением воспринимает отказ политика от формирования правительства страны и рассчитывает, что в ближайшее время соответствующая работа будет реализована по итогам консультаций президента страны с представителями парламентских фракций.

В четверг Харири сообщил, что отказывается от формирования нового правительства страны. С таким заявлением он выступил по итогам встречи с президентом республики Мишелем Ауном.

"С российской стороны было с сожалением отмечено, что в течение девяти месяцев с момента вступления Саада Харири в должность председателя Совета министров так и не удалось достичь согласия с президентом республики по составу нового технократического правительства страны, которое могло бы переломить тенденцию к ухудшению социально-экономической и политической ситуации в Ливане, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Одновременно была выражена надежда, что в ближайшее время состоятся предусмотренные конституцией консультации президента страны с представителями парламентских фракций для принятия решения о новом премьер-министре и будет создан дееспособный кабинет министров, пользующийся поддержкой всех ведущих политических и конфессиональных сил Ливанской Республики, отметили на Смоленской площади. Была подтверждена неизменная готовность к поддержанию и впредь активных контактов со всеми без исключения представителями влиятельных общественно-политических кругов Ливана в интересах дальнейшего укрепления российско-ливанских традиционно дружественных отношений и взаимовыгодного многопланового сотрудничества".

Харири в свою очередь разъяснил российскому дипломату причины, побудившие его сложить с себя обязанности по формированию правительства в качестве назначенного премьер-министра Ливана.

Политический вакуум в Ливане сохраняется с 10 августа прошлого года после ухода в отставку кабинета во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва в морском порту Бейрута. С тех пор назначенному 22 октября новым премьер-министром суннитскому политику Харири и президенту Ауну не удавалось согласовать состав нового правительства. Политический кризис усугубляет и без того крайне тяжелую социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в стране. На фоне сообщений об отставке Харири произошло резкое падение курса ливанского фунта по отношению к доллару США.