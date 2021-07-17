"Единая Россия" запустила портал для сбора предложений в свою программу

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" запустила портал, через который каждый житель РФ может направить свои предложения в предвыборную программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму. Об этом в субботу сообщила пресс-служба партии.

"Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает", - приводит пресс-служба слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака. По его словам, все идеи будут внимательно проанализированы.

Внести свои предложения можно будет на сайте NP.ER.RU двумя способами. "Первый - проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй способ - направить свои предложения через специальную форму", - уточнили в пресс-службе. При этом предусмотрен и офлайн-формат: можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

Единороссы также проводят в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам своей программы с участием представителей научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутатов. На площадке партии прошли две стратегические сессии по сбору предложений в программу - по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие представители профильных НКО, эксперты и законодатели.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.