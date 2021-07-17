ЦИК заверил списки кандидатов "Российского общенародного союза" на выборы в Госдуму

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в субботу заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам партии "Российский общенародный союз" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Предлагается заверить федеральный список кандидатов в количестве 220 человек", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко. Другим постановлением ЦИК заверил список одномандатников от партии по 28 округам.

Центризбирком постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Также зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.

ЦИК 13 июля обнаружил недостатки в документах всех кандидатов, поданных партией "Российский общенародный союз" для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам. Ранее партия подала документы на 258 кандидатов по федеральному списку и 30 одномандатников.

По словам Шевченко, половина документов кандидатов "была сделана не так, как того требует закон, с помощью специализированного программного изделия". Кроме того, все кандидаты "ненадлежащим образом оформили справки о зарубежной недвижимости в отношении самого кандидата, супруги или супруга, несовершеннолетних детей и справки о расходах, превышающих совокупный доход кандидата, его супруги или супруга и детей за последние три года". Также все кандидаты не представили необходимое количество копий страниц паспорта, которое предусмотрено законом. Впоследствии ряд недостатков исправили, что позволило заверить списки кандидатов от партии.

О выборах

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны были до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.