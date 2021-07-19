Лавров и глава МИД Никарагуа обсудят в Москве борьбу с пандемией и перспективы партнерства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в понедельник с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом, который находится в Москве с рабочим визитом с 17 по 21 июля.

Министры, как ожидается, затронут на встрече широкий спектр вопросов двусторонней, международной и региональной повесток дня. "Особое внимание будет уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В мае-июне в Никарагуа доставлены первые партии российской вакцины "Спутник V", отметили в МИД РФ в преддверии переговоров.

Памятные встречи

Никарагуанский дипломат прибыл в Москву накануне празднования 42-й годовщины победы Сандинистской революции (19 июля 1979 года), ставшей "символом борьбы за свободу, равенство и социальную справедливость" в Никарагуа, обратили внимание на Смоленской площади. Это не первый визит Колиндреса в Москву, отмеченный знаменательной датой.

В декабре 2019 года министр в рамках программы своей рабочей поездки принял участие в торжественном открытии выставки в медиацентре парка "Зарядье", приуроченной к 75-летию дипломатических отношений Москвы и Манагуа. Глава никарагуанского дипведомства объявил тогда о решении Манагуа сделать 12 декабря, день установления российско-никарагуанских дипотношений, государственным праздником - Днем дружбы с Россией.

Диалог на всех уровнях

Как отметили в российском дипведомстве накануне встречи министров, политический диалог сторон успешно развивается на высшем и высоком уровнях, идет тесная координация по парламентской линии, а также расширяется договорно-правовая база.

"Продуктивно работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, реализуются совместные проекты в сфере здравоохранения и космоса, активно наращиваются связи в области преодоления последствий стихийных бедствий, в сфере подготовки и повышения квалификации кадров, - указали в МИД РФ. - Дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Никарагуа - один из приоритетов внешней политики России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна".

Координация на международной арене

В срезе международного взаимодействия Москва и Никарагуа ведут активную совместную работу с совпадающих позиций по основным проблемам региональной и международной повестки дня. Эта координация сторон определяется приверженностью неукоснительному соблюдению норм и принципов международного права - прежде всего Устава ООН, а также укреплением центральной роли организации и ее Совета Безопасности, подчеркнули в МИД РФ.

"Манагуа традиционно поддерживает российские приоритеты в рамках Генассамблеи ООН, в частности по борьбе с героизацией нацизма, по мерам укрепления доверия и неразмещения первыми оружия в космосе, по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, по международной информационной безопасности, по борьбе с киберпреступностью. Солидарна с нашей линией в отношении политически ангажированных резолюций по Крыму, Абхазии и Южной Осетии, Сирии", пояснили в министерстве.

Дела суверенные

Россия и Никарагуа также демонстрируют единство позиций в вопросах недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В частности, стороны не признают госпереворотов как метода смены власти, выступают за противодействие "нелегитимному, беспринципному и дискриминационному санкционному прессингу, включая экстерриториальное применение национального законодательства", акцентировали в российском дипведомстве.

"Категорически отвергаем внешнее вмешательство во внутриполитические дела Никарагуа, включая попытки повлиять на электоральные процессы в преддверии предстоящих там 7 ноября всеобщих выборов, подчеркнули в МИД. - Россия солидарна с правительством и народом этой страны, решительно осуждает любые формы изоляционизма и давления в отношении суверенного государства, поддерживает право никарагуанцев самостоятельно определять судьбу своей страны".