ЦИК зарегистрировал список кандидатов ЛДПР для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в понедельник зарегистрировал федеральный список кандидатов ЛДПР для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. ЛДПР стала первой партией, прошедшей процедуру регистрации.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией ЛДПР, в количестве 213 человек", - говорится в постановлении ЦИК. Ранее комиссия исключила четырех кандидатов из заверенного федерального списка ЛДПР на основании решения высшего совета партии.

Центризбирком на заседании 7 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов ЛДПР в количестве 217 человек. В общефедеральную часть списка вошли 15 кандидатов, возглавил ее лидер ЛДПР Владимир Жириновский. За ним следуют глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Госдумы, замглавы высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов. Список партии разделен на 58 региональных групп. Кроме того, ЦИК заверил список кандидатов от партии по 225 одномандатным округам.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.