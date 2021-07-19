Путин выразил королю бельгийцев соболезнования в связи с последствиями наводнения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю бельгийцев Филиппу в связи с трагическими последствиями наводнения, в результате которого десятки человек погибли или пропали без вести. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Ваше Королевское Величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.