Путин выразил королю бельгийцев соболезнования в связи с последствиями наводнения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю бельгийцев Филиппу в связи с трагическими последствиями наводнения, в результате которого десятки человек погибли или пропали без вести. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.
"Ваше Королевское Величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.
По данным МВД королевства, в Бельгии в результате сильнейшего за последние 100 лет наводнения погибли 36 человек, еще 127 числятся пропавшими без вести. Наводнение в южном регионе Бельгии Валлонии продолжалось с 14 по 16 июля и было вызвано ливневыми дождями.
Более всего пострадали провинции Льеж, Намюр, Лимбург, Эно и Люксембург, наибольшие разрушения - в зоне Арденн и в долинах рек Мез и Самбра. В результате удара стихии разрушены и повреждены сотни жилых домов, серьезно повреждены автомобильные и железные дороги. Общий объем ущерба пока не назван. Правительство Бельгии запросило у Еврокомиссии помощь ЕС для финансирования восстановительных работ.