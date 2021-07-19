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Кабмин выбрал 42 новые инициативы по реализации национальных целей развития

На их выполнение на три года потребует более 4,5 трлн рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство выбрало 42 новые инициативы по реализации национальных целей развития России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На сегодняшний день мы отобрали 42 инициативы. Именно они были проработаны в нашем Координационном центре, и после рассмотрения на совете, если вы одобрите, они станут частью единого плана достижения национальных целей", - сказал Мишустин, выступая на Совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что выполнение новых инициатив кабмина по целям развития на три года потребует более 4,5 трлн рублей.

Уровень достижения показателей нацпроектов в текущем году на 10% выше, чем в 2020 году, добавил Мишустин.

"Отмечу, что уровень достижения показателей национальных проектов на июль месяц этого года на 10% выше, чем в прошлом году. Из более чем 200 показателей достигнуто 80%, а из свыше 1,2 тыс. мероприятий выполнено практически 90%", - сказал премьер.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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