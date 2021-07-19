{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Экс-губернатор Ярославской области Лисицын подал документы на выдвижение в Госдуму

Анатолий Лисицын выдвинут партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Бывший губернатор Ярославской области и экс-сенатор Анатолий Лисицын подал в Избирательную комиссию региона документы для выдвижения на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Избирательной комиссии Ярославской области.

"Избирательная комиссия региона приняла документы для выдвижения на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва по Ярославскому одномандатному избирательному округу № 194 от кандидата Лисицына Анатолия Ивановича", - проинформировали в пресс-службе.

Лисицын выдвинут партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Он возглавлял Ярославскую область с 1991 по 2007 год, после этого был депутатом Госдумы пятого созыва. С 2011 по 2018 год представлял в Совете Федерации законодательную власть региона.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияЯрославская область
Захарова назвала опрос норвежской газеты об угрозе РФ примером мощи западной пропаганды
По словам дипломата, газета Dagbladet сделала основной своей повесткой дня заказной соцопрос, согласно которому 38% респондентов уверены, что "главную угрозу миропорядку" представляет Россия
Читать полностью