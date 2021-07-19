Экс-губернатор Ярославской области Лисицын подал документы на выдвижение в Госдуму

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Бывший губернатор Ярославской области и экс-сенатор Анатолий Лисицын подал в Избирательную комиссию региона документы для выдвижения на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Избирательной комиссии Ярославской области.

"Избирательная комиссия региона приняла документы для выдвижения на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва по Ярославскому одномандатному избирательному округу № 194 от кандидата Лисицына Анатолия Ивановича", - проинформировали в пресс-службе.

Лисицын выдвинут партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Он возглавлял Ярославскую область с 1991 по 2007 год, после этого был депутатом Госдумы пятого созыва. С 2011 по 2018 год представлял в Совете Федерации законодательную власть региона.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.