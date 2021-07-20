Избирком заверил списки двух партий на выборах в Заксобрание Красноярского края

ТАСС, 20 июля. Избирательная комиссия заверила списки кандидатов от партий "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Российской экологической партии "Зеленые" на выборах в Законодательное собрание Красноярского края. Об этом говорится в сообщении комиссии во вторник.

"Избирательная комиссия края заверила краевой список кандидатов в депутаты Законодательного собрания края, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" <…> Избирательная комиссия края заверила краевой список кандидатов в депутаты Законодательного собрания края, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение в Красноярском крае политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые", - говорится в сообщении избиркома.

Список справороссов возглавил действующий депутат Заксобрания от этой партии Максим Маркерт, экологов - депутат Горсовета Сергей Шахматов. Ранее избирком зарегистрировал список КПРФ, а также заверил списки партий "Единая Россия", "Коммунисты России", ЛДПР, "Новые люди".

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 человека - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах. Нынешний состав краевого парламента был избран 18 сентября 2016 года. По партийным спискам "Единая Россия" получила 38,54% голосов, ЛДПР - 20,24%, КПРФ - 14,67%, "Патриоты России" - 6,5%, "Справедливая Россия" - 5,44%.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти регионов России (еще в трех субъектах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.