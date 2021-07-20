Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин подал документы для участия в выборах в Госдуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты нижней палаты парламента. Об этом написал он написал в своем Instagram.
"Сдал документы в окружную избирательную комиссию. У избиркома есть 10 дней, чтобы рассмотреть их. Надеюсь, никаких ошибок нет, и меня зарегистрируют кандидатом в депутаты Госдумы", - написал он.
Шипулину 33 года, он является чемпионом мира по биатлону 2017 года, также на его счету по три серебряные и бронзовые медали мировых первенств. Он завершил карьеру в 2018 году. Сейчас Шипулин является депутатом Государственной думы седьмого созыва, членом фракции "Единая Россия".
Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.