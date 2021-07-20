Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин подал документы для участия в выборах в Госдуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты нижней палаты парламента. Об этом написал он написал в своем Instagram.

"Сдал документы в окружную избирательную комиссию. У избиркома есть 10 дней, чтобы рассмотреть их. Надеюсь, никаких ошибок нет, и меня зарегистрируют кандидатом в депутаты Госдумы", - написал он.