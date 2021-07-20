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Единый день голосования

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков подал документы на выборы в Госдуму

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков подал во вторник документы для участия в выборах в нижнюю палату парламента по Березовскому одномандатному избирательному округу № 170 (Свердловская область), от которого избирался ранее. Об этом он сообщил ТАСС.

"Сегодня я подал документы для участия в выборах в Государственную думу VIII созыва по Березовскому одномандатному округу. Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры, потому что это дает дополнительную возможность помогать людям. За последние пять лет удалось обеспечить финансирование новых спортивных площадок, благоустроить придомовые территории и посодействовать урегулированию несчитанного количества вопросов", - сказал он.

Чепикову 54 года, он первый в истории современной России обладатель Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР. С 2011 по 2016 год был депутатом законодательного собрания Свердловской области. С 2016 года - депутат Государственной думы VII созыва от "Единой России".

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияЧепиков, Сергей ВладимировичСвердловская область
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