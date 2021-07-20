Александр Петров подал документы на выборы в Госдуму от Еврейской автономии

ТАСС, 20 июля. Действующий депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Александр Петров подал в избирательную комиссию Еврейской автономной области (ЕАО) документы для участия в выборах в Государственную думу. Об этом он во вторник сообщил на своей странице в Instagram.

"Подача документов в избирательную комиссию ЕАО", - озаглавил депутат фото, на котором он заполняет документы. Снимок выложен в сторис на его странице в Instagram.

Петров работает в комитете по охране здоровья с сентября 2016 года, является членом фракции "Единая Россия".

В понедельник в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 220 "Еврейская автономная область - Еврейский одномандатный избирательный округ" подали документы для регистрации четыре кандидата в депутаты Госдумы: Марина Смирнова, которую выдвинула партия "Коммунисты России", Василий Гладких от ЛДПР, Владимир Дудин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Григорий Зинич от партии "Родина".

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.