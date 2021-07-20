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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Замглавы МИД РФ обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Нагорный Карабах

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы урегулирования ситуации в регионе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху обсудили во вторник ситуацию в регионе.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы нагорнокарабахского урегулирования с учетом договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта.

Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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