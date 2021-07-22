"Единая Россия" возьмет на контроль ситуацию с арестом имущества депутата Госдумы Ковпака

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Свердловское региональное отделение партии "Единая Россия" возьмет на общественный контроль ситуацию с арестом имущества на 1 млрд рублей вице-президента группы компаний "Кировский", депутата Госдумы Льва Ковпака и членов его семьи. Об этом сообщил в четверг журналистам секретарь отделения Виктор Шептий.

Ковпак, согласно данным из картотеки арбитражных дел, вывел в пользу своих компаний и компаний жены и отца более 600 миллионов рублей из средств ООО "Продовольственная компания" в счет оплаты недействительных сделок. Арбитражный суд Свердловской области арестовал денежные средства, движимое и недвижимое имущество Ковпаков и связанных с ними предприятий.

"Хотя дело и носит характер гражданского спора между двумя юридическими лицами и является предметом рассмотрения в арбитражном суде, но, учитывая повышенное внимание к персоне депутата Госдумы от Свердловской области Льва Ковпака, считаем необходимым взять на общественный контроль эту ситуацию", - сказал Шептий.

По словам замсекретаря генсовета единороссов Сергея Перминова, в партии рассматривают происходящее как "спор хозяйствующих субъектов". "Решение примет суд. Наблюдаем", - сказал Перминов ТАСС.

В избирательной комиссии Свердловской области уточнили ТАСС, что Ковпак выдвинулся для участия в выборах депутатов Госдумы в сентябре 2021 года по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу №169, от которого избрался на прошлые выборы.

Ковпак является вице-президентом группы компаний "Кировский". Восемнадцатого сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы (Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ номер 169). Его доход за 2020 год составил 36 036 209 рублей. В органах законодательной власти начал работать с 2005 года. Сначала депутатом Екатеринбургской гордумы, а затем - Законодательного собрания Свердловской области. Ковпаку 42 года.