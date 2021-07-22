Слуцкий заявил, что жалоба России по Украине станет проверкой ЕСПЧ на беспристрастность

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Межгосударственная жалоба, поданная в четверг Генеральной прокуратурой России на действия украинских властей в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), станет проверкой для этой инстанции на ее беспристрастность и квалификацию. Такое мнение в четверг выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Жалоба Генпрокуратуры России в ЕСПЧ на действия украинских властей имеет более чем веские основания. Это станет проверкой беспристрастности Страсбургского суда", - сказал Слуцкий ТАСС.

Депутат заметил, что судьям ЕСПЧ предстоит "вынести решение о том, как убийства в Донбассе, а также законы о языке и коренных народах Украины соотносятся с Европейской конвенцией о защите прав человека". "Вот здесь судьям и предстоит проявить свою квалификацию. Тут речь вовсе не про однополые браки, а о праве на мирную жизнь, о праве говорить на родном языке", - указал он.

В своем Telegram-канале парламентарий указал на то, что "доказательная база огромна и лежит, что называется, на поверхности". В качестве примера он привел гибель более 40 человек в мае 2014 года в Одессе и обстрелы мирных районов Донбасса. "Напомню, что Генеральная прокуратура в свою очередь применила полномочия по принятому Госдумой в конце прошлой сессии закону, который позволил ей представлять интересы России в международных и иностранных организациях, судах, включая Европейский суд по правам человека. С правовой точки зрения нами все нормы соблюдены", - резюмировал глава комитета.

Российская Федерация обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщили в пресс-службе ГП РФ. В Генпрокуратуре отметили, что она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Обращение призвано привлечь внимание "Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международном правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", подчеркнули в ведомстве.