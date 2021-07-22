Джабаров заявил, что жалоба ГП РФ в ЕСПЧ покажет объективность этой структуры

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Первая в истории межгосударственная жалоба Генпрокуратуры РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины по событиям с 2014 года покажет, насколько объективна эта структура. Такое мнение высказал в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это иск серьезный, сейчас мы реально посмотрим, насколько объективно будет разбираться Европейский суд по правам человека, насколько объективное решение он примет по этим жалобам", - сказал сенатор журналистам.

Он подчеркнул, что все жалобы подкреплены конкретными фактами и фамилиями. "Если это будет объективное рассмотрение, должно последовать какое-то решение в адрес Украины", - добавил Джабаров.

По его словам, особенность этой жалобы заключается в том, что это иск государства, а не какого-то частного лица, "чем обычно занимаются в ЕСПЧ". "Слишком много накопилось у нас вопросов к нынешним украинским властям", - сказал первый зампред международного комитета СФ.

Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщили в пресс-службе ГП РФ. В Генпрокуратуре отметили, что она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Обращение призвано привлечь внимание "Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международном правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", подчеркнули в ведомстве.