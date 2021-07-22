Избирком Красноярского края зарегистрировал список ЛДПР на выборах в парламент региона

ТАСС, 22 июля. Избирательная комиссия Красноярского края зарегистрировала список Либерально-демократической партии России, возглавляемый Владимиром Жириновским, для участия в выборах в законодательное собрание региона. Об этом сообщила пресс-служба избиркома в четверг.

"22 июля в 16:53 на 204-м заседании избирательная комиссия края зарегистрировала краевой список кандидатов в депутаты законодательного собрания края, выдвинутый избирательным объединением "Красноярское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России", - говорится в сообщении. В составе списка 86 человек, возглавляет список сам Жириновский, вторую строчку занял депутат Госдумы Сергей Натаров, третье место - депутат заксобрания региона Александр Глисков.

ЛДПР стала второй партией, зарегистрированной для участия в выборах. Ранее избирком зарегистрировал список КПРФ. Также заверены списки партий "Единая Россия", "Коммунисты России", "Новые люди", "Справедливая Россия - патриоты - за правду", "Зеленых" и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах. Нынешний состав краевого парламента был избран 18 сентября 2016 года. По партийным спискам "Единая Россия" получила 38,54% голосов, ЛДПР - 20,24%, КПРФ - 14,67%, "Патриоты России" - 6,5%, "Справедливая Россия" - 5,44%.