В МИД РФ заявили, что Россия будет бить по проникающим в Узбекистан, Таджикистан боевикам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия будет противостоять боевикам из Афганистана, если они будут проникать на территорию Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, в соответствии с существующими документами и соглашениями. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью радиостанции "Эхо Москвы", фрагмент которого размещен в четверг на сайте вещателя.

"Будет бить их в соответствии с уставом и соглашениями. [В рамках] ОДКБ и двусторонними - в части, касающейся Узбекистана", - сказал он, отвечая на вопрос, какие действия будет предпринимать Россия, если мятежные группы будут проникать на территорию этих стран.

Отвечая на вопрос, может ли Россия быть втянута в военные действия на территории стран Центральной Азии, Кабулов отметил, что это гипотетически возможно, но призвал не заглядывать так далеко. Он подчеркнул, что такие действия будут предприниматься только в случае, если боевики станут проникать на территорию указанных стран.

"Не надо забывать, что у Узбекистана есть свои вооруженные силы и, говорят, неплохие. Это раз. У Узбекистана граница 150 км с Афганистаном. Уже театр военных действий ограничен. И мы уверены, что узбекские вооруженные силы с этими проникающими [боевиками] справятся", - продолжил Кабулов.

"Но если не будут справляться, у них есть полное право обратиться к своему союзнику. Поэтому не будем немножко опережать, заглядывая вперед. Понадобиться или нет, но плечо или тыл надежный никому не помешает", - заключил высокопоставленный дипломат.