Путин обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил ситуацию в Афганистане. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к предстоящим осенью с. г. в Душанбе саммиту ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе таджикистанской стороны.

В предыдущий раз президенты говорили по телефону 5 июля, тогда также обсуждалась ситуация на таджикско-афганской границе. Путин в ходе прошлого разговора подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку - как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию американских ВС в Афганистане и планах вывести войска. После этого ситуация в стране резко обострилась. По состоянию на середину июля Пентагон сообщал, что вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан" (запрещено в РФ), по заявлению его представителей, сумело установить контроль над 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

О ШОС и ОДКБ

Сентябрьский саммит ШОС станет юбилейным - Шанхайской организации сотрудничества исполняется 20 лет в 2021 году. Как ранее сообщал в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов, к подписанию готовится солидный пакет документов, из которых главным будет Душанбинская декларация двадцатилетия ШОС.

20-летие в 2022 году предстоит и Организации Договора о коллективной безопасности. 19 мая участники Совета министров иностранных дел ОДКБ одобрили проект плана мероприятий, посвященных 20-летию данной структуры, а также проекты документов, ряд которых будет вынесен на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированную на четвертый квартал текущего года в Душанбе. Среди них - соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ, план мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ.