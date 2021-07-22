Памфилова призвала разделять "диванное созерцание" и предметное видеонаблюдение на выборах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что не считает видеонаблюдение за голосованием на избирательных участках удовлетворением простого любопытства, однако призвала разделять "диванное созерцание" и квалифицированное видеонаблюдение.

Она отметила, что ранее в СМИ появилась статья о том, что председатель ЦИК якобы "считает виртуальное наблюдение за выборами удовлетворением простого любопытства". "Нет, я так не считаю. Если бы мы так считали, то, наверное, не приложили бы столько усилий для того, чтобы как никогда оборудовать большим количеством видеокамер наши участки", - сказал Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

По ее словам, надо "четко разделять праздное, диванное созерцание от предметного, квалифицированного видеонаблюдения, людей подготовленных". "Я против видеонаблюдения, которое превращается в дорогостоящую бессмыслицу. Анализируя наш опыт предыдущий, это любой самый супернезависимый эксперт подтвердит, огромный поток выливался в интернет и реакцию получали: единицы, десятки, может быть, жалоб и обращений. Выхлоп был минимальный, если пересчитать все обращения", - добавила глава ЦИК.

Она отметила, что ЦИК предложил "оптимальную схему, которая решает все эти проблемы и задачи, которые стоят перед комиссией". "Основная задача - обеспечить максимальную прозрачность, честность и достоверность голосования. Она решается тем порядком, который мы предлагали. У каждой партии будет код доступа и не один: на федеральном уровне и в каждом регионе. У каждого кандидата-одномандатника от партии или самовыдвиженца будет код доступа. Любой гражданин может стать из пассивного бессмысленного созерцателя активным наблюдателем", - подчеркнула Памфилова.

Центризбирком России на заседании 14 июля утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы, видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков. Впоследствии в ряде СМИ появилась информация, что видеотрансляция с участков для голосования якобы не будет доступна для всех желающих. В свою очередь зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса, в том числе в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.