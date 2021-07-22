ЦИК исключил двух кандидатов от "Единой России" и "Зеленых" из списков на выборы в Думу

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг принял постановления об исключении кандидата от "Единой России" Евгения Полякова и кандидата от партии "Зеленые" Алима Моллаева из заверенных федеральных списков партий для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

ЦИК исключил Полякова из партийного списка "Единой России" на основании решения президиума генсовета партии. Моллаев исключен из списка "Зеленых" на основании протокола заседания президиума центрального совета партии.

Кроме того, "Новые люди", РПСС, Партия пенсионеров и "Справедливая Россия - За правду" уже после заверения списков провели перестановки в одномандатных округах. В соответствии с законом партии имеют право с согласия кандидата поменять его одномандатный округ или выдвинуть кандидата, включенного в федеральный список, по вакантному одномандатному округу.

"Новые люди" выдвинули 17 кандидатов из заверенного федерального списка партии по вакантным одномандатным округам. РПСС выдвинула одного кандидата по вакантному округу. Партия пенсионеров выставила шестерых кандидатов по вакантным одномандатным округам, в том числе зампреда центрального совета партии Владимира Ворожцова по Березовскому округу в Свердловской области. В свою очередь справороссы выдвинули трех кандидатов по вакантным округам.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.