Окружные избиркомы завершают прием документов от одномандатников на выборы в Думу

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Окружные избирательные комиссии в пятницу заканчивают принимать документы кандидатов от партий по одномандатным округам, необходимые для выдвижения на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

"Хочу еще раз обратить внимание политических партий и наших коллег в избирательных комиссиях, что срок представления документов в окружные избирательные комиссии - не позднее 24 часов по местному времени 23 июля. Прошу на это обратить внимание, чтобы никто не опоздал", - отметила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

ЦИК заверил федеральные списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным округам от 15 политических партий. По последним данным комиссии, всего на выборы в Госдуму выдвинуто 6 389 кандидатов, из них 4 178 человек - по федеральному избирательному округу и 2 211 кандидатов - по одномандатным округам, в том числе 174 самовыдвиженца.

Согласно закону, список одномандатников, выдвинутых партией, сначала заверяет ЦИК, затем сами одномандатники представляют оставшиеся документы в окружные избиркомы. После заверения списков для партий и кандидатов начинается этап регистрации. Партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа. Принять решение о регистрации списка или одномандатника комиссия должна в течение 10 дней после получения документов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.