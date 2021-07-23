Более 400 тыс. россиян в Донбассе смогут проголосовать онлайн на выборах в Думу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Более 400 тыс. граждан РФ, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, благодаря процедуре дистанционного электронного голосования (ДЭГ) смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы, которые состоятся в сентябре. Такое мнение в пятницу высказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"На сегодняшний день 611 тыс. 320 человек являются гражданами России на территории Донбасса. Для участия в голосовании 17-19 сентября они должны получить СНИЛС. Люди очень активны в этом вопросе, многие оформили СНИЛС при получении паспорта. Я думаю, что к сентябрю 400-450 тыс. человек смогут получить этот документ", - сказал Водолацкий.

Он отметил, что получить СНИЛС они смогут, посетив любой МФЦ в Ростовской области. Водолацкий добавил, что многие россияне, проживающие в Донбассе, работают в Ростовской области, поэтому получить документ большого труда для них не составит. "Проголосовать они уже смогут со своего компьютера, при этом формально голосовать они будут в тех регионах, где это определено решением ЦИК РФ. Ростовская область отнесена к этим субъектам, Луганск и Донецк привязаны к этому региону, который является их исторической родиной", - отметил депутат.

Во вторник ЦИК России утвердил порядок ДЭГ на выборах в сентябре. Оно будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах: Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Отмечается, что избиратели должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью. Заявления для участия в ДЭГ избиратели смогут подать со 2 августа по 13 сентября включительно. Проголосовать онлайн можно будет с 8:00 до 20:00 мск в течение трех дней с 17 по 19 сентября.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.