Лавров: западные спецслужбы не прочь поддержать экстремистские тенденции в России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Западные спецслужбы не прочь поддержать тех, кто пытается продвигать в России различные экстремистские тенденции. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"По-разному будут пытаться и уже пытаются, конечно, влиять на ситуацию, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Есть специальные методы работы. Спецслужбы, как вы знаете, не прочь поддержать тех, кто заинтересован здесь в продвижении всяких экстремистских тенденций", - сказал он.

По словам Лаврова, ФСБ и другие специальные службы России "отслеживают такого рода экстремальные угрозы".

"Но более классический пример - это так называемая мягкая сила: продвижение своей повестки дня через неправительственные организации, которые финансируются из-за рубежа, и продвижение повестки дня через иностранные представительства неправительственных организаций, которые финансируется Агентством международного развития США при Госдепартаменте", - добавил министр.