Лавров сообщил, что посетит в августе Венгрию, Австрию и Италию

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит в августе Венгрию, Австрию и Италию. Об этом он сообщил в пятницу на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"В западных странах у меня очень много друзей, в том числе среди моих коллег. И меня приглашают в отдельные страны Евросоюза. Вот, например, в следующем месяце у меня будет визит строенный: Венгрия, Австрия, Италия", - сказал он.

"Те, кто действительно уважают себя, свою страну, свою историю и внешнюю политику, они не слушают этих бюрократов в Брюсселе, которые закусили удила и пытаются всех построить в один антироссийский ряд", - добавил министр.

Лавров отметил, что хорошо общался с главой евродипломатии Жозепом Боррелем до того, как тот заступил на эту должность и во время его визита в Москву в феврале 2021 года. "А он уехал в Брюссель, и ему там объяснили, что такое хорошо и что такое плохо", - подчеркнул Лавров.