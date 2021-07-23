В Кремле не считают, что функции полпредов и кураторов округов будут пересекаться

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Закрепление за вице-премьерами РФ кураторства над территориями не должно привести к проблемам и пересечению их функций с полномочными представителями президента в федеральных округах, так как они будут отвечать за разные вопросы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Представитель Кремля подчеркнул, что полпреды продолжают свою работу. Они и далее будут курировать работу силовых ведомств, социальную сферу, внутреннюю политику, административные вопросы, пояснил Песков. "Это все находится под общим кураторством полпредов", - уточнил он.

При этом, продолжил пресс-секретарь главы государства, кураторы от кабмина будет отвечать за реализацию в федеральных округах и отдельных регионах планов по национальным целям развития, а также новых инициатив. "Здесь пересечений быть не должно, и никаких проблем здесь не должно быть", - подытожил Песков.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о том, что закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Теперь за Центральный федеральный округ отвечает Дмитрий Григоренко, за Сибирский - Виктория Абрамченко, за Северо-Западный - Татьяна Голикова, за Уральский - Юрий Борисов, за Южный - Марат Хуснуллин, за Приволжский - Дмитрий Чернышенко, за Северо-Кавказский - Александр Новак. Юрий Трутнев остается куратором Дальнего Востока и Арктики. Решения о назначении ответственных принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые вице-премьеры выполняют в правительстве, уточнял глава кабмина.

О том, что вице-премьерам следует курировать федеральные округа, президент РФ Владимир Путин заявил во время прямой линии 30 июня. Глава государства тогда отметил, что обсуждал эту тему с правительством. Путин обращал внимание на то, что практика кураторства со стороны вице-премьера уже есть на Дальнем Востоке и в Арктике, и она себя оправдывает.